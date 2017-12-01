Маленького львенка продавали на «Алмазе» в Ростове



Маленького львенка продавали на «Алмазе» в Ростове.



По рассказам очевидцев, маленького львенка привезли в клетке в багажнике автомобиля на рынок. Кроме него, в клетках были и другие животные, но прохожих заинтересовал именно львенок. Всем интересующимся продавец отвечал, что отдаст питомца за 100 тысяч рублей.



К слову, в одной из ростовских семей уже живет один маленький львенок. Возможно, скоро содержание экзотических животных в семьях перестанет быть редкостью.