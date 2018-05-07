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Мальчик-аккордеонист в самом центре Ростова играет песни военных лет

Мальчик-аккордеонист в самом центре Ростова играет песни военных лет
Мальчик-аккордеонист в самом центре Ростова играет песни военных лет. Он разместился на углу проспекта Соколова и улицы Большой Садовой. Вокруг школьника собралась толпа прохожих, чтобы послушать знаменитые фронтовые песни.

Мальчик лет десяти в самом центре Ростова решил сыграть на музыкальном инструменте известные композиции военных лет. Прохожие смогли услышать «Катюшу», «Молдованку» и другие известные композиции. Многие даже подпевали слова любимых песен.

- Вот так надо праздновать 9 Мая, - поделился впечатлениями один из зрителей. – Сидит мальчишка, играет. Гордость берет.

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