Мальчик-аккордеонист в самом центре Ростова играет песни военных лет



Мальчик-аккордеонист в самом центре Ростова играет песни военных лет. Он разместился на углу проспекта Соколова и улицы Большой Садовой. Вокруг школьника собралась толпа прохожих, чтобы послушать знаменитые фронтовые песни.



Мальчик лет десяти в самом центре Ростова решил сыграть на музыкальном инструменте известные композиции военных лет. Прохожие смогли услышать «Катюшу», «Молдованку» и другие известные композиции. Многие даже подпевали слова любимых песен.



- Вот так надо праздновать 9 Мая, - поделился впечатлениями один из зрителей. – Сидит мальчишка, играет. Гордость берет.

