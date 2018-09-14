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Максим Галкин подарил попугая школьнику из Ростова

Максим Галкин подарил попугая школьнику из Ростова

Максим Галкин подарил попугая восьмилетнему Грише Олиферову из Ростова. Мальчик стал героем нового выпуска шоу «Лучше всех».

Гриша учится в школе. Он увлекается изучением рыб и змей, но больше всего любит попугаев. Мальчик заявил, что хочет стать орнитологом, когда вырастет.

Во время выступления Гриша продемонстрировал свои способности: он с легкостью рассказывал о различных видах попугаев, фотографии которых появлялись на экране. Затем Гриша попросил ведущего Максима Галкина помочь исполнить свою мечту.
- Мои родители обещали, что купят мне попугая Жако, когда я узнаю о нем побольше. Я уже очень много прочитал об этих птицах и даже победил в научной конференции. Скажите маме и папе, что я достаточно знаю о попугаях, чтобы завести Жако, - попросил школьник.

Ведущий передал слова мальчика его родителям и попросил согласия сделать подарок. После этого он вручил Грише заветного попугая.

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