Максим Галкин подарил попугая школьнику из Ростова





Максим Галкин подарил попугая восьмилетнему Грише Олиферову из Ростова. Мальчик стал героем нового выпуска шоу «Лучше всех».



Гриша учится в школе. Он увлекается изучением рыб и змей, но больше всего любит попугаев. Мальчик заявил, что хочет стать орнитологом, когда вырастет.



Во время выступления Гриша продемонстрировал свои способности: он с легкостью рассказывал о различных видах попугаев, фотографии которых появлялись на экране. Затем Гриша попросил ведущего Максима Галкина помочь исполнить свою мечту.

- Мои родители обещали, что купят мне попугая Жако, когда я узнаю о нем побольше. Я уже очень много прочитал об этих птицах и даже победил в научной конференции. Скажите маме и папе, что я достаточно знаю о попугаях, чтобы завести Жако, - попросил школьник.



Ведущий передал слова мальчика его родителям и попросил согласия сделать подарок. После этого он вручил Грише заветного попугая.