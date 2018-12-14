Магазины «Цимлянские вина» распродают последние партии продукции



Фото: Rostov.2map.su



Фирменные магазины «Цимлянские вина» распродают последние партии продукции. Как сообщалось ранее, завод находится на грани банкротства. Производство на предприятии уже несколько месяцев как остановлено, завод отключен от электроэнергии, а урожай винограда не был убран.



Как сообщили в дирекции сети, в настоящее время на прилавки выставлены товары из резерва, выпущенного 1 августа. Всего осталось около 12 вагонов продукции.



В донском правительстве рассказали, что новых инвесторов у винзавода не предвидится. А региональные власти не могут вмешиваться в работу частного предприятия.



Напомним, сложности у производителя донских вин начались в 2016 году. Тогда годовая прибыль компании резко упала до трех миллионов рублей, хотя годом ранее доходы предприятия составляли около 22 миллионов. Продажи за тот же период снизились на 40 процентов — с 930 до 582 миллионов рублей.



В 2017 году сразу несколько кредиторов обратились в суд с требованием вернуть заёмные деньги. Иски были на суммы от 1 до 10 миллионов рублей.



Вскоре проблемы начались и у торговой сети. Банк ВТБ обратился в суд с требование признать «Цимлянские вина» банкротом. Торговый дом задолжал кредитору 168,3 миллиона рублей. Финансовая организация требует признать сеть банкротом и ввести процедуру наблюдения.



Добавим, тем временем погибают виноградники, которые после начала финансовых проблем на предприятии оказались брошены. В случае, если появится инвестор, готовый возродить производство вина на Дону, потребуется немало времени, чтобы восстановить виноградники.