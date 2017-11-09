Маэстро из Белоруссии стал главным дирижером Ростовского Музтеатра



Маэстро из Белоруссии стал главным дирижером Ростовского Музыкального театра.



На должность главного дирижера назначен Андрей Иванов, до этого работавший художественным руководителем и дирижером симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки.



Андрей Иванов окончил Белорусскую государственную академию музыки по специальности «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». Как отметили в пресс-службе музтеатра, маэстро неоднократно сотрудничал с коллективом Ростовского музыкального театра, как в России, так и во время зарубежных гастролей. Вместе с ним коллектив выступал более чем в 10 европейских странах на престижнейших площадках.



На протяжении последних семи лет художественным руководителем и главным дирижером Ростовского музтеатра был Андрей Аниханов. В настоящее время он занимает такую же должность в Волгоградском академическом симфоническом оркестре.