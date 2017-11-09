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Маэстро из Белоруссии стал главным дирижером Ростовского Музтеатра

Маэстро из Белоруссии стал главным дирижером Ростовского Музтеатра
Маэстро из Белоруссии стал главным дирижером Ростовского Музыкального театра.

На должность главного дирижера назначен Андрей Иванов, до этого работавший художественным руководителем и дирижером симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки.

Андрей Иванов окончил Белорусскую государственную академию музыки по специальности «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». Как отметили в пресс-службе музтеатра, маэстро неоднократно сотрудничал с коллективом Ростовского музыкального театра, как в России, так и во время зарубежных гастролей. Вместе с ним коллектив выступал более чем в 10 европейских странах на престижнейших площадках.

На протяжении последних семи лет художественным руководителем и главным дирижером Ростовского музтеатра был Андрей Аниханов. В настоящее время он занимает такую же должность в Волгоградском академическом симфоническом оркестре.

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