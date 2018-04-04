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Лжетеррориста из Шахт могут направить на принудительное лечение

Лжетеррориста из Шахт могут направить на принудительное лечение
В Шахтах в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщившего о заминировании жилого дома.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил взрывное устройство в доме № 26 по ул. Е. Кобылкина. После сообщения о заминировании на место прибыли специалисты, которые исследовали здание и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что таким образом он решил отомстить жильцам дома за то, что не смог попасть внутрь. Мужчина звонил в домофон, но дверь ему никто не открыл. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
- По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения и применения принудительных мер медицинского характера. Мужчину могут направить на принудительное лечение в стационар.

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