Лже-предприниматели по поддельным документам получили 800 тыс. руб. субсидий из бюджета





В Ростове возбуждены уголовные дела на несколько человек, незаконно получивших субсидии из бюджета.



Лже-предприниматели предоставили липовые документы в администрацию. Под видом вновь созданных субъектов малого предпринимательства, они претендовали на возмещение части затрат на оборудование рабочих мест.

- Граждане предоставляли в государственные и муниципальные органы не соответствующие действительности сведения о предпринимательской деятельности, а также прикладывали подложные документы о приобретении оборудования, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Таким образом, по поддельным документам, мошенники получили из федерального и областного бюджета более 800 тыс. руб.



В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».