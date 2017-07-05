Авторизация

Регистрация
  • USD 60.24
  • EUR 68.38
Новости

Общество

0

Лже-предприниматели по поддельным документам получили 800 тыс. руб. субсидий из бюджета

Лже-предприниматели по поддельным документам получили 800 тыс. руб. субсидий из бюджета

В Ростове возбуждены уголовные дела на несколько человек, незаконно получивших субсидии из бюджета.

Лже-предприниматели предоставили липовые документы в администрацию. Под видом вновь созданных субъектов малого предпринимательства, они претендовали на возмещение части затрат на оборудование рабочих мест.
- Граждане предоставляли в государственные и муниципальные органы не соответствующие действительности сведения о предпринимательской деятельности, а также прикладывали подложные документы о приобретении оборудования, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Таким образом, по поддельным документам, мошенники получили из федерального и областного бюджета более 800 тыс. руб.

В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.