Лжеполицейский обманул прохожего на автовокзале в Ростове на 10 тысяч рублей





На автовокзале в Ростове мошенник, представившись полицейским, обманул прохожего на 10 тысяч рублей.



Мужчина подошёл к 27-летнему батайчанину и назвал себя сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец пригрозил привлечь жителя Батайска к административной ответственности, если тот не заплатит ему. Молодой человек отдал лжеполицейскому 10 тысяч рублей. Позже, осознав, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что личность подозреваемого установлена, он задержан.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в донском главке.



Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.