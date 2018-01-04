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Лжеполицейский обманул прохожего на автовокзале в Ростове на 10 тысяч рублей

Лжеполицейский обманул прохожего на автовокзале в Ростове на 10 тысяч рублей

На автовокзале в Ростове мошенник, представившись полицейским, обманул прохожего на 10 тысяч рублей.

Мужчина подошёл к 27-летнему батайчанину и назвал себя сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец пригрозил привлечь жителя Батайска к административной ответственности, если тот не заплатит ему. Молодой человек отдал лжеполицейскому 10 тысяч рублей. Позже, осознав, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что личность подозреваемого установлена, он задержан.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в донском главке.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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