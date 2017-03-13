Лучших учителей года назвали в Ростове





В Ростове-на-Дону 14 марта объявили призеров городского этапа конкурса «Учитель года». В нем приняли участие 39 педагогов из 38-ми образовательных учреждений южной столицы.



В каждой из пяти номинаций, представленных на конкурсе, были выбраны победитель и два призера.



Первое место и имя абсолютного победителя получила Елена Чернышова. Елена Михайловна более 20-ти лет работает учителем истории. Она представляла на конкурсе экономический лицей № 14 Железнодорожного района.





Елена Чернышова



Диплом и приз победительнице и другим призерам в номинации вручил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Второе место заняла учитель английского языка из школы № 32 Виктория Маршалкова, третье - преподаватель истории и обществознания Гаянэ Хатламаджиева гимназии №12.

- Мы все помним своих учителей, которые вложили в нас частичку своей души,- сказал Виталий Кушнарев. - Профессия учителя - самая уважаемая и почетная в нашем обществе. Огромное вам спасибо за ваш труд и вашу работу. Два года подряд учителя из Ростова становились победителями регионального этапа конкурса «Учитель года Дона», и эта добрая традиция должна продолжаться. А в прошлом году наш город прославил учитель русского языка и литературы лицея №11 Андрей Барашев - он стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года».





Дарья Рогова



В номинации «Педагогический дебют» участвовали педагоги, которые проработали в школе меньше трех лет. При этом некоторые участники начали свою преподавательскую карьеру 1 сентября 2016 года. Лучшим дебютантом стала учитель физики из школы № 49 Кировского района Дарья Рогова.

- Подготовка конкурсных мероприятий - это совсем не то же самое, что готовиться к ежедневным урокам,- поделилась с Rostov.ru Дарья Валерьевна. - И хотя к каждому своему уроку я стараюсь подходить творчески, конкурс требует огромного вложения сил, времени и других ресурсов. Впечатления остались самые хорошие! Я приняла решение участвовать, чтобы бросить вызов самой себе, справлюсь ли. Такие конкурсы - отличная возможность улучшить свои навыки самоорганизации и узнать много нового.



Второе место занял учитель истории школы № 64 Егор Егоров, третье - учитель начальных классов школы № 82 Дмитрий Александров.



Победителя объявили и в новой номинации конкурса «Лучший учитель основ православной культуры». Им стала педагог начальных классов НОУ «Аз, Буки, Веди» Лариса Гужихина. Второе место досталось учителю начальных классов школы № 86 Наталье Чижиковой, третье - преподавателю начальных классов гимназии № 36 Галине Мищенко.





Победители в номинации «Лучший учитель основ православной культуры»



Кроме учителей отметили также и лучших воспитателей Ростова. Победителем стала Анжелика Моор, работающая с малышами в деском саду № 219 в Железнодорожном районе. Второе место заняла воспитатель детского сада № 177 Людмила Шарипова, третье - воспитатель школы № 30 Наталья Исакова.



Лучшим педагогом-психологом стала Ирина Ногай. Ирина Анатольевна работает в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Советского района. Второе место заняла педагог-психолог детского сада № 107 Анастасия Аллахвердян, третье - педагог-психолог гимназии № 118 Екатерина Зайцева.



Победитель и призеры в главной номинации «Учитель года» получили сертификаты на 100, 60 и 35 тыс. руб. Педагоги, занявшие первые места в остальных номинациях, получили по 50 тыс. руб.



Победители городского этапа представят Ростов-на-Дону на региональном конкурсе, который пройдет в Таганроге в апреле.







