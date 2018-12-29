Лошадь с повозкой слепил из снега житель Ростова-на-Дону



В Ростове местный житель слепил фигуру лошади с повозкой. Народное произведение искусства появилось в одном из дворов дома на улице Еременко, 93.



В микрорайоне Левенцовка Сергея знают все. Каждый раз, когда выпадает снег, он делает из него необычные скульптуры. В преддверии Нового года мужчина решил в очередной раз порадовать ростовчан.



Он вылепил из снега большую лошадь, за спиной которой находилась повозка. Жители Левенцовки отметили, что скульптура получилась очень реалистичной. Многие захотели посидеть в повозке и сделать несколько фото.



Сергей ежегодно радует жителей микрорайона своими произведениями. За несколько лет он сделал около 15 снеговиков.