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Лошадь с повозкой слепил из снега житель Ростова-на-Дону

Лошадь с повозкой слепил из снега житель Ростова-на-Дону
В Ростове местный житель слепил фигуру лошади с повозкой. Народное произведение искусства появилось в одном из дворов дома на улице Еременко, 93.

В микрорайоне Левенцовка Сергея знают все. Каждый раз, когда выпадает снег, он делает из него необычные скульптуры. В преддверии Нового года мужчина решил в очередной раз порадовать ростовчан.

Он вылепил из снега большую лошадь, за спиной которой находилась повозка. Жители Левенцовки отметили, что скульптура получилась очень реалистичной. Многие захотели посидеть в повозке и сделать несколько фото.

Сергей ежегодно радует жителей микрорайона своими произведениями. За несколько лет он сделал около 15 снеговиков.

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