Лолита Милявская устроила прогулку в самом центре Ростова



Лолита Милявская устроила прогулку в самом центре Ростова. При этом певица «вела прямой эфир» в «Инстаграме».



- У меня концерты начались, я начинаю с Ростова, репетиция будет сегодня атомная. Ростовчане, до встречи на моем концерте, - поделилась Лолита.



Правда, свое вещание певица начала с того, что обратила внимание на плитку, отметив, что ей это «кое-что напоминает». Также певица останавливалась возле табличек на строениях, чтобы показать их своим зрителям и обратить внимание на историчность Ростова.



— Здесь всякие разные дома. Если их отреставрировать, будет ничуть не хуже Парижа, — добавила певица.



При этом звезда охотно общалась с прохожими и задавала им разные вопросы.