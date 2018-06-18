Ликвидировать маршрутки с улиц Ростова начнут с 4 августа

Администрация Ростова приняла документ планирования новой городской маршрутной сети.



Новые маршруты будут работать с 4 августа. С этого же дня с улиц города начнут ликвидировать маршрутки. Их заменят автобусы большой вместимости. Микроавтобусы перестанут ходить примерно по 30 направлениям.



Изменения не коснутся автобусов №№ 1, 2, 11, 14, 27, 49, 57, 98, 99, а также маршрутных такси №№ 10, 14, 16, 38, 40, 43, 48, 49, 66, 73, 80, 90, 93, 98, 99. Эти маршруты будут работать по старой схеме до 2021 года.



Как информирует сообщество «Ростовской городской транспорт», в новой редакции указано, что троллейбусные маршруты № 10 (Центральный рынок – ВОС) и № 14 (Центральный рынок - пл. 2-й Пятилетки) начнут работу с 1 января 2021 года.



Посмотреть полные изменения городской маршрутной сети можно здесь.