Летайте интернетом «МегаФона»: в аэропорту «Платов» заработала связь





25 октября 2017 г. Ростов-на-Дону. «МегаФон» первым запустил станции связи в главной воздушной гавани юга России, ожидающей сотни тысяч гостей на предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018.



«МегаФон» ввёл в эксплуатацию 2 базовые станции широкого диапазона действия с поддержкой 2G/3G/4G+ для обеспечения аэропорта «Платов» голосовой связью и скоростным интернетом до 300 Мбит/c. Это первые шаги оператора в телеком-обслуживании главной транспортной артерии будущего мундиаля. И значение новых объектов связи сложно переоценить: только во время их тестовой работы технические службы, обслуживающие стройку, потребляли здесь более 3 Тб интернет-трафика еженедельно. Примерно такой же объём информации за неделю генерируют в сетях LTE региональные абоненты «МегаФона» в городах с многотысячным населением, например – в Белой Калитве.



«После запуска основных объектов связи на территории «Платова» мы приступим к обеспечению indoor-покрытия – это станции для улучшения качества мобильных услуг внутри аэропорта, – рассказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения «МегаФона». – Наша сетевая инфраструктура здесь будет рассчитана на максимальные нагрузки и соответствовать самым высоким отраслевым требованиям. В 2018 году, когда в Ростов-на-Дону прибудет большое число гостей Чемпионата, потребность в скоростном трафике возрастёт в разы. А в новом аэропорту их встретит самый быстрый мобильный интернет нашей компании – LTE-Advanced. Более того, «МегаФон» готовит в южной столице опытные зоны связи 5G («пятого поколения») со скоростями передачи данных свыше 30 гигабит в секунду. Это технологии будущего, в разработке которых наша компания участвует уже сегодня вместе с ведущими мировыми вендорами».



В донской столице «МегаФон» реализует отдельную техническую программу по улучшению качества покрытия сетей 2G/3G/4G+ на основных объектах мундиаля — тренировочных базах, гостиницах, офисах оргкомитета, фан-зонах. В левобережной зоне уже второй год работают четыре мощные 4G-станции компании, обслуживающие технический персонал спортивной стройки. В июле 2018 года «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Ростове-на-Дону сеть LTE-Advanced с передачей данных на скоростях до 300 Мбит/с. Её ультраскоростным сигналом охвачено до 90% территории города; проекты столь широкого покрытия LTE-Advanced на юге России до сегодняшнего дня не реализовал ещё никто из операторов.



Единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ Чемпионата мира по футболу 2018 назначена госкорпорация «Ростех». Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.

