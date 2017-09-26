Лепнина из пластиковых бутылок и «мазанки» нелепых цветов, или Как «ремонтируют» исторические здания в Ростове





В Ростове в самом разгаре ремонт фасадов зданий, расположенных в исторической части города. Работы постоянно вызывают нарекание специалистов и просто неравнодушных граждан, на глазах которых происходит уничтожение неповторимого облика старого Ростова.



Когда местные власти наконец услышали возмущение общественности, пообещали обсуждать проекты работ с участниками Межведомственной комиссии по фасадам исторических зданий и идти на конструктивный диалог с профильными общественными организациями. К сожалению, эти заявления остались только на словах. Ответственные департаменты по-прежнему игнорируют замечания комиссии.



В результате в историческом центре донской столицы появились ещё несколько обезображенных домов, за которые разбирающемуся в истории и архитектуре горожанину не может быть не стыдно. Что важно, большинство домов нуждалось только в косметическом ремонте отдельных участков фасада. Вместо этого почти все они по единой схеме были замазаны толстым слоем непонятно чего.



Так, изуродован крепкий фасад доходного дома на улице Баумана, 47, который при грамотном ведении дел ожидала бы гидро-химическая очистка кирпичной кладки.







Но реальный исторический кирпич был замазан шпаклевкой «под кирпич».







Особым издевательством и плевком в лицо общественного вкуса явилась окраска здания в некое красно-оранжевое месиво. Вероятно, этот цвет зовётся «под старинный кирпич» в понимании разработчиков цветового паспорта здания. Если так, то это типичный пример профнепригодности «специалистов» из Департамента архитектуры города. Или колеровщики что-то «нахимичили»? Этот «красный кубик» теперь просто убивает своим видом, затмевая своим нелепым и ядовитым цветом все окружающие здания.



На подходе - второй «шедевр», сделанный по той же технологии, – дом на Обороны, 66. Напомним, подрядчик данного вида «ремонта» - некое ООО «БК-Строй».







Качество очистки кирпичных фасадов тоже оставляет желать лучшего. Характерный пример: один из уютных домиков, формирующих колорит старого города, вот уже 130 лет стоит на Темерницкой, 76 и является объектом культурного наследия.







Вместо грамотной мягкой очистки методом пескоструйной обработки строители варварски стерли круговым образивом поверхность старинного кирпича, оставив грубые следы своей работы. Безусловно, это уродство, и это необходимо исправлять!







- О недопустимости применения такого дилетантского метода очистки на объектах культурного наследия мы не раз сообщали в Министерство культуры Ростовской области, которое должно согласовывать проекты ремонта фасадов на подобных зданиях. Реакции пока не видно, - рассказывает координатор общественного движения «МойФасад» Роман Бочарников. - Фонду капремонта (как заказчику очистки), подрядчику из ООО «Релект» и Минкульту (как контролирующему органу) хотим посоветовать взглянуть на грамотно очищенный фасад методом мягкой «пескоструйки» на пересечении Пушкинской и Газетного.







Мощное здание доходного дома на Станиславского, 75 предреволюционной постройки при профессиональном подходе к ремонту фасада могло бы ещё долго радовать глаз, оставаясь при этом и по духу, и по виду старинным. Добротная известковая штукатурка больше века прекрасно держалась на этом здании.







Но, как всегда, вместо фрагментарного заполнения известково-цементным раствором выбоин и утрат, шпаклевки трещин и последующей окраски фасада здание закатали в «короед», уничтожив историческую фактуру.







Аккуратность работы мастеров прошлого, гладкость поверхностей и четкость линий рельефа – теперь сами в истории.







Удивительно, как еще в контексте всего не поменяли чудом сохранившееся стекло с фигурным фацетным переплетом над дверью парадной? Теперь сюда явно просится беленький металлопласт! Или небольшой погонаж изделия и отсутствие прямых углов отпугнул сметчиков «ремонта»? Что ж, нежелание напрягаться по мелочи, видимо, сохранило артефакт. Или «еще не вечер»?







«Изюминкой» марафета стали детали, которые были выполнены в форме декоративных цветков. Теперь же утраченные элементы дополнены некими комками, издали напоминающими блюдо азиатской кухни – манты. Но это на первый взгляд. Присмотревшись, понимаешь, что все еще проще. А что суетиться, если можно сделать отливки из донышка пластиковой «полторашки»! Схожесть форм очевидна.







Прогнозируем, что это только «цветочки». Программа «капремонтов» набирает обороты, тем более что городские чиновники запросили у областного правительства еще деньжат на «ремонт» фасадов. По решению главы региона муниципалитет получит ещё 150 млн рублей на ремонт исторических зданий.



