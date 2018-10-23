«Ленд Крузер» за 5 миллионов: правительство Ростовской области решило купить новый внедорожник



Государственное унитарное автотранспортное предприятие, подведомственное правительству Ростовской области, покупает иномарку более чем за 5 миллионов рублей. Информация о покупке полноприводного авто появилась на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию ведомство хочет приобрести черную машину с двигателем 4,6 литра и мощностью не менее 309 лошадиных сил. У иномарки должны быть круиз-контроль, климат-контроль, четыре камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля и прочие мелочи.



Под характеристики, указанные в заявке, подходит «Тойота Ленд Крузер 200» в комплектации «Престиж».