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«Ленд Крузер» за 5 миллионов: правительство Ростовской области решило купить новый внедорожник

«Ленд Крузер» за 5 миллионов: правительство Ростовской области решило купить новый внедорожник
Государственное унитарное автотранспортное предприятие, подведомственное правительству Ростовской области, покупает иномарку более чем за 5 миллионов рублей. Информация о покупке полноприводного авто появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию ведомство хочет приобрести черную машину с двигателем 4,6 литра и мощностью не менее 309 лошадиных сил. У иномарки должны быть круиз-контроль, климат-контроль, четыре камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля и прочие мелочи.

Под характеристики, указанные в заявке, подходит «Тойота Ленд Крузер 200» в комплектации «Престиж».

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