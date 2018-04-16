Легендарный танк Т-34 планируют поднять со дна реки ко Дню Победы





В Ростовской области началась уникальная операция по подъёму танка Т-34 со дна реки Миус у села Покровского в Неклиновском районе. Легендарная боевая машина пролежала под водой 76 лет.



О том, что мутные воды реки со времён Великой Отечественной войны скрывают танк, знали местные жители. Многие из них помнят рассказы своих мам и бабушек, на глазах которых проходило кровопролитное сражение за Миус-фронт. Машину даже пытались поднять в 60-е годы, но мощности техники того времени не хватило, и танк остался лежать на глубине.



Сегодня современные машины могут поднять 35-тонный танк со дна реки. Но самому подъёму ещё будет предшествовать большая работа. Об особенностях операции рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Ревенко, финансирующий работы.

- С февраля по март разрабатывался проект подъёма боевой машины со дна реки. В начале апреля приступили непосредственно к работам, - рассказал Владимир Ревенко. - Сейчас водолазы пытаются очистить танк от большого слоя ила. Его вес – 35 тонн, но с учётом того, что корпус заполнен илом, то выйдет все 50 тонн. Если верхний слой размывается достаточно легко насосами, то нижние донные отложения спрессованы до твердости кирпича. Их придётся резать.







Танк находится на глубине семи метров. Машина лежит башней вниз, то есть гусеницами кверху. Водолазы работают практически вслепую — в реке сильное течение и мутная вода. Когда технику освободят от многолетних наслоений, начнётся её подъём на поверхность.



Предположительно, внутри машины находятся останки трёх членов экипажа. Затонувший танк входил в группу из шести машин под командованием Героя Советского Союза Михаила Юдина. Группа участвовала в первой попытке прорыва Миус-фронта, предпринятой 8 марта 1942 года. Она оказалась неудачной. Взломать готовившуюся несколько месяцев немецкую оборону не удалось.







По словам очевидцев, танк шёл по кромке реки. Берег был покрыт льдом. Машина соскользнула, перевернулась и упала в реку. Шансов выжить у экипажа не было.

- Через месяц после того, как сошёл лёд, в ста метрах от места, где затонул танк, река вынесла тело механика-водителя, - рассказал Владимир Ревенко. - Его личность установили по документам. Погибшим оказался житель Таганрога. Захоронили его вблизи места, где затонула боевая машина. До 60-х годов там стоял крест. Сейчас поисковики пытаются найти его могилу.



Добавим, что сам Юдин также погиб в этом бою. Его машина был обездвижена, а экипаж оставался внутри. Немцы дважды пытались взорвать его, и в итоге им это удалось. В честь этих событий в центре села Покровского стоит памятник М. В. Юдину.







После того как танк поднимут со дна реки, его отправят на «163-й Бронетанковый ремонтный завод» в станице Кущёвской Краснодарского края. У предприятия есть опыт реставрации танков Т-34.



Когда техника будет восстановлена, она займёт своё место в новом музее «Самбекские высоты».



Фото - объединения «Миус-Фронт».