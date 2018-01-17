Ледяной дождь и снегопад ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области ожидаются ледяной дождь и снегопад. Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы.
Вместе с осадками ожидается понижение температуры воздуха. Мороз усилится до -5 градусов. На трассах региона ожидается ухудшение видимости и гололедица.
- На дорогах установлено 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, благодаря которым дежурные оперативно получают информацию о погодных условиях и состоянии проезда, - сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Азов» (ФКУ Упрдор «Азов»).
На федеральные трассы Ростовской области направлено 30 единиц снегоуборочной техники. Машины ведут очистку проезжей части и обработку дорог противогололедной смесью.