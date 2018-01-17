Авторизация

Регистрация


  • USD 56.59
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ледяной дождь и снегопад ожидаются в Ростовской области

Ледяной дождь и снегопад ожидаются в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются ледяной дождь и снегопад. Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы.

Вместе с осадками ожидается понижение температуры воздуха. Мороз усилится до -5 градусов. На трассах региона ожидается ухудшение видимости и гололедица.
- На дорогах установлено 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, благодаря которым дежурные оперативно получают информацию о погодных условиях и состоянии проезда, - сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Азов» (ФКУ Упрдор «Азов»).

На федеральные трассы Ростовской области направлено 30 единиц снегоуборочной техники. Машины ведут очистку проезжей части и обработку дорог противогололедной смесью.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.