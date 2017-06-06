Лайнер «Генерал Ватутин» стоит под Ростовом





Круизный лайнер «Генерал Ватутин» стоит под Ростовом. Судно ждёт в районе Кумженской рощи подъёма Западного моста , чтобы отправиться в ростовский порт, сообщил источник Rostov.ru.



Подъём моста ожидается примерно в 10 часов утра, после чего «путешествующий» корабль наконец-то причалит к ростовскому берегу.



Напомним, корабль идёт под флагом Белиза. Транспортное средство заграничного следования типа река - море «Генерал Ватутин» 4 июня убыло из порта Джурджулешты (Республика Молдова) в ростовский морской порт. По имеющейся информации, корабль идёт в Ростов, чтобы сменить флаг и войти в российский морской регистр для осуществления дальнейшей коммерческой деятельности на территории России.



Судном владеет компания «Скай Поинт Лимитед», зарегистрированная на Сейшельских островах, оператор - компания «Круизный мир» (зарегистрирована в Москве, фактически осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге). Ранее судовладельцем являлась киприотская компания «Бриз».



Отметим, 6 июня украинские СМИ сообщили, что направлявшийся в Одессу украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» внезапно сменил курс на Ростов-на-Дону. В этот же день около 14 часов «Генерал Ватутин» прибыл на якорную стоянку в Керченский пролив, где прошёл погранконтроль. Около 22 часов судно продолжило движение в направлении донской столицы. Утром 7 июля лайнер уже находился в центре Азовского моря.



Как ранее писал Rostov.ru, на борту корабля находятся только 18 членов экипажа - 13 граждан Украины и пятеро россиян. Пассажиров на судне нет.