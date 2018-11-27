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«Ласточка» Ростов — Кисловодск станет ходить быстрее

«Ласточка» Ростов — Кисловодск станет ходить быстрее
«Ласточка» маршрутом Ростов-на-Дону — Кисловодск начнёт ходить быстрее. Изменения введут 9 декабря, сообщает «Ростов-Транспорт».

Сейчас поезд прибывает на конечную станцию в 22:13. Теперь время сдвинется до 21:35. При этом время отправления из Ростова и Батайска останется тем же: 14:42 и 15:01 соответственно.

В обратном направлении «Ласточка» пойдёт еще быстрее. Новое время отправления — 6:18 вместо 5:32. В Ростов состав будет прибывать в то же время, 13:10. Так, время в пути составит меньше семи часов.

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