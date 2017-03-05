«Ласточка» будет курсировать между Ростовом и Кисловодском





«Ласточка» будет курсировать между Ростовом и Кисловодском. Новый маршрут электропоезда откроется 1 мая, сообщили в городской администрации.



Если раньше у ростовчан уходило более восьми часов на то, чтобы добраться в Кисловодск на обычном поезде, то теперь путешествие займет около семи часов.



Электропоезд между двумя городами будет курсировать ежедневно. Из Ростова он будет выезжать в 14:42, из Кисловодска- в 6:12. «Ласточка» заменит пассажирский поезд № 69/70, который ранее ездил по этому же маршруту.