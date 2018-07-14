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Купорка довела до инфаркта: в Шахтах женщина в предынфарктном состоянии отказалась от госпитализации

Купорка довела до инфаркта: в Шахтах женщина в предынфарктном состоянии отказалась от госпитализации
В Шахтах местная жительница заработала инфаркт, отказавшись от госпитализации. Женщина не хотела оставлять домашние хлопоты.

50-летняя женщина купорила помидоры, когда почувствовала себя плохо. Супруг вызвал ей «скорую». Медики диагностировали у шахтинки предынфарктное состояние. Однако хозяйка наотрез отказалась от госпитализации, сославшись на то, что никак не может бросить соленья.

Как ни оговаривали женщину медики, ничего не вышло. Даже слова подруги-соседки, которая, к слову, тоже врач, не подействовали. Пообещав вызвать доктора на дом, она продолжила заниматься домашними делами. В результате у неё случился инфаркт, пишет DonDay.ru Шахты.

В итоге шахтинка всё-таки попала в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

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