Купорка довела до инфаркта: в Шахтах женщина в предынфарктном состоянии отказалась от госпитализации



В Шахтах местная жительница заработала инфаркт, отказавшись от госпитализации. Женщина не хотела оставлять домашние хлопоты.



50-летняя женщина купорила помидоры, когда почувствовала себя плохо. Супруг вызвал ей «скорую». Медики диагностировали у шахтинки предынфарктное состояние. Однако хозяйка наотрез отказалась от госпитализации, сославшись на то, что никак не может бросить соленья.



Как ни оговаривали женщину медики, ничего не вышло. Даже слова подруги-соседки, которая, к слову, тоже врач, не подействовали. Пообещав вызвать доктора на дом, она продолжила заниматься домашними делами. В результате у неё случился инфаркт, пишет DonDay.ru Шахты.



В итоге шахтинка всё-таки попала в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает.