Кукольный дом: 20 лет назад в Ростове появилась «Галерея кукол»





Ровно 20 лет назад, 22 марта 1996 года, в Ростове открылась «Галерея кукол». Основатель и директор Наталья Хлыстунова рассказала о том, как в донской столице появилась первая галерея авторской куклы, откуда черпают вдохновение мастера и как старая игрушка может оказаться ценным антиквариатом.



Кукольное искусство в России пострадало в результате революционных репрессий 1917 года. Тогда «за излишнюю буржуазность» были закрыты кукольные фабрики в Петербурге и Москве. Перенимать опыт великих европейских мастеров в условиях давления стало невозможно.



Производство советской России оставило после себя лишь пластмассовых целлулоидных пупсов: пролетарочек в красных косынках и Петрушек. Поэтому первая коллекция «Галереи кукол» в Ростове-на-Дону формировалась из личного семейного собрания Натальи Хлыстуновой. Ценные образцы были выполнены именитыми зарубежными мастерами.





Наталья Леонидовна Хлыстунова



Наталья Хлыстунова окончила художественное училище имени М. Б. Грекова по направлению «Художник-модельер». Однажды она поехала в Москву на выставку в кукольной галерее «ВахтановЪ».

- Я получила эстетический удар, когда вошла туда. Меня настолько поразили тамошние куклы, что я решила: в Ростове должна быть такая же галерея, - рассказывает Наталья Леонидовна. - Мы долго думали с единомышленниками, как расширять коллекцию.



Зарубежные фарфоровые куклы стоили огромных денег, а в России таких попросту не делали. В Москве в конце 90-х проводились мастер-классы по созданию коллекционных кукол. Тогда один из художников галереи был делегирован в столицу, чтобы пройти обучение. По возвращении он научил остальных ростовских художников, в том числе Наталью Леонидовну, уникальным «кукольным» техникам. Так, новые технологии работы с пластиком, фарфором, папье-маше пришли в южную столицу.



С миру - по кружеву



Хозяйка галереи кукол любит путешествовать. Самое большое пристрастие Натальи Леонидовны — прогулки по заграничным блошиным рынкам в поисках предметов одежды для кукол. С большим увлечением и трепетом она рассказывает о барахолке Портобелло в Лондоне:

- Там можно гулять часами, а то и днями. Реально даже найти кружево какой-нибудь известной графини. Кстати, я оттуда приволокла мундир гвардейца и шпагу, - Наталья Леонидовна показывает на манекен военнослужащего, одетого в красную униформу, - до сих пор не понимаю, как прошла через таможню с этой шпагой!



В зале галереи находится манекен в костюме невесты северных губерний России 18 века. По словам художницы, нижняя часть ее рукавов сделана из панталон госпожи Парамоновой.

- Дальняя родственница семьи купца продала нам одну панталонину, которой хватило на оба рукава. Видимо, барыня была женщиной объемной, - смеется Наталья Леонидовна.



Художница подходит к другому манекену - женщине из Японии - и обращает внимание на ее наряд.

- Кукла одета в настоящее кимоно, а не халат юката, купленный на рынке. Таких в гардеробе японской женщины - от силы два-три. Средний ценник кимоно - около двух тысяч долларов. Столько же стоит вытканный пояс, обвивающий талию манекена.



Профессионалы галереи скрупулезно подходят к кукольной одежде и аксессуарам. Например, пачку балерины они не станут шить интуитивно - найдут выкройку настоящей пачки и воспроизведут точную копию, только поменьше.



В целом кукла, будь она фарфоровая или пластиковая, - это продукт творчества большого коллектива. Постижеры делают прическу, обувщик трудится над крошечной обувью. Привлекается даже ювелир, чтобы с хирургической точностью изготовить миниатюрные украшения.



Одна кукла - одна история



Источники вдохновения для куклодела самые разные: идея будущей работы может родиться даже из запаха.

- У нас давно проходила выставка «Тайна ароматов». Ощутил художник запах сирени - и в его сознании тут же сложился определенный образ девушки или ребенка. Порывы к творчеству, как правило, внезапны, - рассказывает Наталья Леонидовна.



Музыка, литературное произведение, да что уж говорить, лоскут старой ткани, найденный на чердаке, могут навеять образ куклы.



Еще один компонент творческого процесса - это история, которую слагает мастер еще до начала работы над своим детищем. Художник обдумывает, к какому классу принадлежит кукла, кем является по специальности, чем увлекается и так далее. Без контекста невозможен образ. По обыкновению фантазийная биография куклы заносится в ее паспорт.





Паспорт куклы



Дело всей жизни



Наталья Хлыстунова крайне скептично относится к народным страшилкам с участием кукол и называет их глупостями.

- Я верю лишь в то, что по кукле можно определить, какие чувства переполняли ее автора в процессе работы. Однажды к нам на мастер-класс пришла женщина, которая переживала тяжелый развод с мужем. Ее законченная работа имела очень грустный вид, - вспоминает Наталья Леонидовна.



К слову, мастер-классы начали проводить на четвертый год с момента основания галереи. 90% людей, которые приходят на обучение, не имеют художественного образования. Среди слушателей — инженеры, филологи, домохозяйки, зубные врачи. По словам Натальи Леонидовны, в практике были люди, которые после курса мастер-классов бросали свою основную профессию и посвящали себя куклоделанию.

- Своим ученикам я не советую держать возле себя первую куклу, - говорит хозяйка галереи, - она будет тормозить мастера, потому что он увидит, сколько допустил ошибок.



По образу и подобию заказчика



Художники галереи не только проводят мастер-классы и выставки, но и делают кукол на заказ. Как правило, это портретные куклы. Фото человека в профиль, анфас, три четверти и в полный рост - это все, что нужно предоставить мастеру для работы.

- Портретные куклы обычно дарят людям, у которых и так все есть, - поясняет Наталья Леонидовна, - недавно один заказчик попросил сделать его супругу в образе Кармен.





Кукла-реборн



Пристрастие некоторых женщин - кукла-реборн. В галерее такая есть. Куклу-реборна легко можно принять за настоящего младенца. Кажется, что под нежной кожей малыша циркулирует кровь, не слышно лишь детского покряхтывания. На теле младенца местами виднеются покраснения, потнички и сыпь, глаза реалистично блестят. Его вес тоже ничем не отличается от массы тела настоящего ребенка.



Таких кукол в основном приобретают женщины в качестве спасения от одиночества. Они гуляют с ними по улице, носят малышей на руках, словно настоящих детей. К слову, для американок это давно стало нормальной практикой.



Конвейерное извращение



В галерею часто приводят группы школьников. Одна из таких экскурсий отпечаталась в памяти Натальи Леонидовны и уже стала для сотрудников притчей во языцех.

- Я спросила малышей, какой, по их мнению, должна быть коллекционная кукла. На что одна девочка лет пяти ответила: «Сексуляльная», - вспоминает художница.



Наталья Леонидовна уверена, что современные конвейерные куклы портят вкус наших детей.



Несмотря на то, что производство страны в состоянии выпускать хороших кукол, фабрики ориентируются на зарубежную эстетику. «Монстер Хай» и «Братц» пользуются большой популярностью у девочек, но внушают им не те ценности.



Антиквариат на чердаке



Некоторые люди даже не подозревают, что в их сундуке со старым барахлом может храниться ценная вещь. Наталья Леонидовна рассказала невыдуманную историю про женщину, которая уже в преклонном возрасте узнала, что ее кукла - настоящий антиквариат.

- Пожилая дама решила обратиться за оценкой куклы к специалистам. Антиквар определил, что это хорошая работа французского мастера. Но что самое удивительное - в ушах у нее были бриллиантовые серьги.



О знаке качества фарфоровой куклы может говорить ее маркировка. Отметка, как правило, ставится на затылке, верхней части спины или пятке.



Швы на кукольных руках свидетельствуют о некачественном исполнении работы. Таких изделий в коллекции Натальи Хлыстуновой попросту нет.

- У нас очень высокие требования, - говорит хозяйка галереи, - мы покупаем кукол на столичных выставках и салонах, приобретаем их у именитых мастеров России и зарубежья.



Так, на полках галереи находятся коллекционные работы Александры Кукиновой - известного в России мастера авторских кукол. Изящные формы, элегантные платья и почти живой взгляд, который, кажется, вот-вот устремится на тебя. Цена таких кукол составляет 250 тысяч рублей.





Трехликая кукла



В коллекции Натальи Леонидовны есть к тому же старинная кукла, которую зовут трехликой. Повороты специального рычага позволяют вращать ее голову, тем самым изменяя выражение лица фарфоровой малышки. Вот она плачет, вот смеется, а теперь спит.



И это лишь малая часть того, что может удивить гостя «Галереи кукол». Наталья Леонидовна поделилась с «МК на Дону» тем, что сейчас ростовские мастера кукольных дел готовят выставку, посвященную истории донского казачества. С галерейных полок на гостей посмотрят не только литературные и вымышленные персонажи, но и сам доблестный атаман Матвей Иванович Платов.



