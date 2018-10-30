Куда сходить ростовчанам в День народного единства



В День народного единства для ростовчан организуют мероприятия на любой вкус и цвет.



В 10:00 состоится акция «Зарядка с чемпионом» перед Дворцом спорта.



В 11:00 в парке имени Вити Черевичкина откроется фестиваль «Танцы и песни народов России». Перед ростовчанами выступят ансамбль маршевых барабанов «БИТ 7», спортивно-танцевальный центр «Некислый джем» и несколько хореографических ансамблей.



С 11 до 18 часов на площади Гагарина пройдет Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России.



Зрители смогут посмотреть исторические сцены «Минин и Пожарский», «Иван Сусанин» и «Икона Божией Матери Казанская». Для гостей выступят ансамбли из Крыма, Ростовской области, Адыгеи и Южного военного округа.



Также на площади будет работать гастрономическая ярмарка. Здесь представят национальную кухню всех народов, проживающих на Дону.



В 12:00 возле музея «Россия — моя история» стартует мотопробег «Ночных волков». В самом музее пройдут спецпоказы и интерактивные экскурсии.



Перед публичной библиотекой с 12 до 15 часов организуют акцию, посвященную экологическим проблемам Дона.



В 15 часов в музее изобразительных искусств начнется концерт джазовой и романтической музыки в живом исполнении.



Также в этот день в филармонии, музеях и театрах города пройдет традиционная Ночь искусств.