Кто против «Опоры»?

Грядущее приобретение страховой компании «Югория» вызывает сильное беспокойство противников приватизации и любителей черного пиара.



Последние тенденции на рынке страхования вызвали информационную атаку на группу компаний «Опора». На крупного игрока рынка обрушилась волна черного пиара. В сфере страхования подобная ситуация встречается практически впервые.



Однако прежде чем понять, кому это выгодно, следует разобраться в том, что в целом происходит на страховом рынке.



Эксперты считают, что эту сферу ждет судьба банковского сектора - очистка и санация. Единственный способ выжить небольшим компаниям – это пойти путем укрупнения. Один из таких примеров - слияние «Согаза» и «ВТБ Страхования», второй - рост страховой группы «Опора». Владелец последней, Александр Кондратенков, в течение года объединяет активы различных страховых компаний на рынке автострахования и параллельно эффективно борется со страховым мошенничеством, пишет «Комсомольская правда».



Стоит отметить, что до сих пор этот процесс ни у кого не вызывал беспокойства. Однако, когда очередь дошла до «Югории», на «Опору» и Кондратенкова обратили внимание…



Первой с критикой на предпринимателя обрушилась одна не слишком авторитетная столичная газета. Опубликованная в ней статья потом полностью или в сокращении была перепечатана малоизвестными сайтами в Тюмени и Нижнем Тагиле. Ну а что, где смогли заказчики, там и разместили.



В целом схема хорошо знакома. Она часто используется в технологиях черного пиара. Сначала появляется псевдокритическая статья. Следом организуются ее перепечатки. Таким образом создается видимость массовой обеспокоенности обозначенной темой. На следующем этапе создаются «группы «ВКонтакте», объединяющие недовольных, письма в спортлото - на Сhange.org все с теми же недовольными. Правда, три издания во главе с изданием в Москве, готовым за небольшие деньги разместить что угодно, на обеспокоенную общественность явно не тянут. Привлеченные «эксперты рынка» при детальном рассмотрении тоже не выглядят убедительно.



Однако чем же именно недовольна «общественность»? В общем смысле - тем, что компания «Опора» захватывает рынок ОСАГО, приобретая одного за другим уважаемых и авторитетных страховщиков. К слову, речь идет о таких компаниях, как «Уралсиб» (в 2016 году - 17-е место по автострахованию в России), НАСКО (16-е место по ОСАГО в России), «Ангара».



Ввиду того, что специалисты, наоборот, называют этот процесс положительным, критика «Опоры» фактически захлебнулась. Неизвестные авторы заказных публикаций упирают на то, что тенденция объединения и приобретения предпринята для того, чтобы обобрать автовладельцев. Но гораздо легче сделать это небольшим страховым компаниям в силу их малозаметности. Можно было бы подумать, что авторы публикаций просто не разбираются в вопросе. Только стоит ли упрекать в этом тех, кто просто выполняет заказ? Передергивание фактов, подмена понятий, нестыковки создают негативное впечатление о Кондратенкове и его компании. При небольшом искажении фактуры образ честного бизнесмена превращается в безжалостного хищника, захватывающего более мелких и слабых игроков. На самом же деле фирмы, попавшие под крыло «Опоры», восстанавливают свое финансовое положение и способность эффективно работать. Многим, правда, может быть непонятно, зачем приобретать убыточные компании, да еще и с долгами?



Действительно, компанию «Опора» до недавнего времени никто не знал. «Опора» - это новое название страховой компании «Открытие Страхование», принадлежавшей известному, ныне санируемому, банку. Вот и страховая компания досталась Александру Кондратенкову, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Однако при «расчистке» портфеля компании именно здесь, как отмечает сам бизнесмен, «сформировалась уникальная компетенция противодействия мошенничеству, и теперь мы готовы принимать даже «плохие» портфели, в том числе по ОСАГО».



Сами того не подозревая, «разоблачители» привлекли внимание к тому, что на страховом рынке реализуется очень интересный проект оздоровления и самоочищения. С помощью специальной системы противостояния мошенникам структуры Кондратенкова фактически проводят санацию страховых компаний, руководство которых не справилось с управлением и привело к убыткам, потому что в противном случае происходит массовое недовольство автовладельцев, которым при банкротстве небольших фирм перестают платить без разбирательств, кто мошенник, а кто добросовестный страхователь. А практика «Опоры» как раз показывает, что компания, прежде всего, перестает платить в сомнительных случаях. Это, например, подтверждает случай с «Уралсибом». Поднявшие шум критики почему-то умалчивают, что эта компания, находившаяся на 17-м месте по объему застрахованных автовладельцев, была практически банкротом.



Возможно, именно из-за этого переживают противники приобретения «Югории». «Опора» не платит мошенникам, при этом строго придерживаясь закона, умеет защищать свою позицию в суде. Это и пугает-то всех нечистых на руку игроков, прежде всего - черных юристов, научившихся зарабатывать миллионы на разного рода схемах и введении в заблуждение страховых компаний.



Все компании «Опоры» очень неудобны для мошенников, поэтому когда наемные «разоблачители» пытаются доказать, что создаваемая Кондратенковым страховая группа на 1,5 миллиона клиентов по убыточному ОСАГО - это большой риск, они переживают за собственные интересы на рынке. Ведь с рынка уйдет «дойная корова» для разного рода мошенников.



Эксперты считают, что происходящее сейчас на рынке страхования является фазовым переходом. Многие страховые компании, сформировав свои портфели на постоянном росте продаж новых машин, ожидая прихода «стратегического инвестора», в итоге столкнулись с ростом убыточности и кризисом, когда рост авторынка остановился. В этой ситуации единственным выходом стало увеличение затрат на продажу при сокращении выплат.



Рынок отреагировал на ситуацию появлением автоюристов, которые сначала работали на добропорядочных граждан, но после стали прикрытием для мошенников. Однако к этому моменту страховщики уже не имели возможностей противостоять этой волне, находясь в состоянии «собрать портфель и продаться», даже Росгосстрах не справился.



Противников у «Опоры» много, поэтому можно долго гадать, кто именно заказал черный пиар в ее адрес. Делая акцент на том, что компания сильно рискует, взявшись решать финансовые проблемы НАСКО, критики не упоминают успешные примеры работы с портфелями «Уралсиба» и «Открытие Страхование», другими страховыми компаниями, которые ранее были консолидированы, очищены и переданы на рынок, в «хорошие руки». Есть и другие примеры - СК «Круг», которая впоследствии стала СК «Открытие страхование жизни» и вошла в состав лидера рынка - СК РГС «Жизнь», а также СК «Селекта» и СК «ЦСО», которая недавно выиграла тендер МВД на 13 млрд рублей. Все эти успешные компании прошли через команду Александра Кондратенкова.



Добавим, что на рынке не происходит ничего нового. На место тех, кто отстал от времени, приходят профессиональные команды. Разумеется, это не всем может нравиться, отсюда и берутся заказные статьи и другие методы черного пиара. Однако, как правило, итог у этого процесса один: после «фазового перехода» на рынке страхования останутся только профессиональные игроки.