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Крышу Донской публичной библиотеки отремонтируют за 13,5 млн рублей

Крышу Донской публичной библиотеки отремонтируют за 13,5 млн рублей
Почти 13,5 миллиона рублей пойдет на ремонт кровли Донской публичной библиотеки. Государственное бюджетное учреждение культуры через сайт госзакупок ищет подрядчика, который проведет реконструкцию. Максимальная цена соглашения - 13 590 500 рублей. Работы оплатят из бюджета области.

В смете указано, что на выделенные средства обновят покрытие кровли, трубы, внешний блок сплит-системы. Также крышу утеплят пенопластом. После ремонта исполнитель должен вывезти весь строительный мусор.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июня. Подрядчик станет известен 25 июня.

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