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Крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Ростове

Крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Ростове
Крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Ростове в пятницу, 3 ноября.

Уличная торговля развернется на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до улицы Красноармейской. Ярмарка будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства.
- Праздничные ярмарочные торги, посвященные Дню работника АПК, будут масштабнее обычных ярмарок выходного дня. На мероприятии планируются выступления творческих народных коллективов, - рассказали в администрации Ростова.

Ярмарочные мероприятия будут проходить с 8 до 15 часов.

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