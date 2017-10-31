Крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Ростове
Крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Ростове в пятницу, 3 ноября.
Уличная торговля развернется на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до улицы Красноармейской. Ярмарка будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства.
- Праздничные ярмарочные торги, посвященные Дню работника АПК, будут масштабнее обычных ярмарок выходного дня. На мероприятии планируются выступления творческих народных коллективов, - рассказали в администрации Ростова.
Ярмарочные мероприятия будут проходить с 8 до 15 часов.