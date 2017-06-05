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Круизный лайнер «Генерал Ватутин» пришёл в Азовское море

Круизный лайнер «Генерал Ватутин» пришёл в Азовское море

Круизный лайнер «Генерал Ватутин», направляющийся в Ростов, пришёл в Азовское море. Корабль идёт под флагом Белиза.
Как стало известно, транспортное средство заграничного следования типа река-море «Генерал Ватутин» 4 июня убыло из порта Джурджулешты (Республика Молдова) в морской порт Ростов-на-Дону.
- По имеющейся информации, судно направляется в Ростов для смены флага и включения в российский морской регистр для осуществления дальнейшей коммерческой деятельности на территории России, - рассказал источник Rostov.ru.

Судовладельцем является компания «Скай Поинт Лимитед», зарегистрированная на Сейшельских островах, оператор судна - компания «Круизный мир» (г. Москва). Ранее лайнером владела киприотская компания «Бриз».

Напомним, около 14 часов 6 июня «Генерал Ватутин» прибыл на якорную стоянку в Керченский пролив. Сотрудники погрануправления республики Крым подошли к кораблю на пограничном сторожевом катере и организовали проверочные мероприятия. Никаких нарушений законодательства пограничники не выявили. В связи с этим около 22 часов судно продолжило движение в сторону Ростова-на-Дону. Ориентировочное время прибытия в морской порт донской столицы – 23 часа 7 июля.
- По состоянию на 6 утра 7 июля судно находится в центре Азовского моря, двигается со скоростью 8 узлов, - добавил источник.

По информации капитании морского порта Ростов-на-Дону, порт готов принять судно, но заявок на оформление указанного транспортного средства не поступало.

Как ранее писал Rostov.ru, на борту корабля находятся только 18 членов экипажа - 13 граждан Украины и 5 граждан России. Пассажиров на судне нет.

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