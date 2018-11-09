Критическое понижение уровня воды прогнозируется на Дону



На Дону прогнозируется резкое понижение уровня воды до критических отметок.



По данным Ростовского гидрометцентра, 12 и 13 ноября на устьевом участке реки продолжится понижение уровня воды. Значительно ниже неблагоприятных отметок уровень воды опустится у Азова, Аксая и Ростова.

- В связи с этим прогнозируются нарушения в работе судоходства, портов, повреждение судов и плавсредств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – А также посадка судов на мель, нарушение в работе водозаборных сооружений.

Причиной резкого понижения уровня воды станет сильный ветер.



Добавим, что на следующей неделе в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются шквалистый ветер, понижение температуры и снег.