Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Критическое понижение уровня воды прогнозируется на Дону

Критическое понижение уровня воды прогнозируется на Дону
На Дону прогнозируется резкое понижение уровня воды до критических отметок.

По данным Ростовского гидрометцентра, 12 и 13 ноября на устьевом участке реки продолжится понижение уровня воды. Значительно ниже неблагоприятных отметок уровень воды опустится у Азова, Аксая и Ростова.
- В связи с этим прогнозируются нарушения в работе судоходства, портов, повреждение судов и плавсредств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – А также посадка судов на мель, нарушение в работе водозаборных сооружений.
Причиной резкого понижения уровня воды станет сильный ветер.

Добавим, что на следующей неделе в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются шквалистый ветер, понижение температуры и снег.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.