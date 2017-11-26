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Кресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделий

Кресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделий
Во время работ в районе пересечения улицы Станиславского и проспекта Чехова ученые сделали находку, которая, вопреки ожиданиям, относится не к древности, а к современному времени. Рабочие сняли верхний слой земли, и под ним забелели многочисленные куски гипса. При ближайшем рассмотрении археологи выяснили, что это поломанные части православных крестов и другие элементы гипсовой лепнины. Сверху они были покрыты бронзовой краской.

Специалисты сразу отнесли эти предметы к современному производству, причем массовому, поскольку никакой ценности
они не представляют.
- Такие изделия характерны для начала 90-х, когда религия стала возвращаться в обыденную жизнь людей. Мелкие предприниматели стали производить дешевые изделия из гипса и красить их под бронзу, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - За образец была взята классическая форма креста, бронзовые прототипы которого известны еще с дореволюционного времени.

Кресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделий

Ученые предполагают, что в этом месте находилась либо мастерская по производству, либо точка по продаже гипсовых изделий культа. Впоследствии товар был просто выброшен на улицу. С чем связана его ликвидация в таком количестве и таким нецивилизованным способом, вряд ли когда-либо удастся узнать.

Кресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделий Кресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделийКресты из девяностых: в центре Ростова во время раскопок нашли десятки гипсовых изделий

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