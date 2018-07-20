Крепление баннеров на «Дом с Ангелами» в Ростове признали незаконным



Комитет по охране памятников архитектуры Ростова признал нарушением монтаж баннера на фасаде объекта культурного наследия «Доходный дом Кисина и Фроймович» на улице Московской, 72. Ростовчанам он более известен как «Дом с ангелами».



Напомним, во время монтажа баннера пострадал внешний вид здания. Кроме того, под прикрытием «занавески» была похищена одна из входных дверей. Доступ в здание получили бездомные, которые сделали в одной из комнат отхожее место.

Богдана Варта - организатор проекта «Клуб Архитекторов/Ростов» - начала сбор подписей в защиту старинного здания. Прошел ряд встреч неравнодушных к историческому облику города жителей, было отправлено обращение в Комитет по охране памятников архитектуры.







21 июля ведомство дало ответ. Работы по креплению и завешиванию фасада объекта культурного наследия признаны незаконными. В комитете пообещали принять меры. С понедельника за зданием будет установлено наблюдение, мусор расчистят, а доступ в здание будет закрыт, чтобы защитить «Дом с Ангелами» от разграбления и разрушения.



В данный момент уже предприняты меры по демонтажу баннера. 23 июля срезали полотно с первого этажа, теперь истинный облик здания открыт для свободного просмотра. Инициаторы движения за защиту здания подчеркнули, что ждут информацию также от администрации Ленинского района, куда был направлен запрос о консервации этого объекта культурного наследия.







Напомним, что «Доходный дом Кисина» был построен в 1899 году и выполнен в стиле эклектика. Он принадлежал Веньямину Кисину и Исааку Фроймовичу - богатым купцам, которые торговали мануфактурой и готовым платьем. Первоначально здание было построено по проекту городского архитектора Николая Дорошенко, затем несколько раз перестраивалось. Здание имеет богато декорированный фасад, за что его особенно любят ростовчане.