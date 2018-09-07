Авторизация

Регистрация


  • USD 69.03
  • EUR 80.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Стали известны результаты голосования в крупных городах Ростовской области

Стали известны результаты голосования в крупных городах Ростовской области
КПРФ выигрывает во многих крупных городах Ростовской области. Результаты обработки первых бюллетеней показали преимущество коммунистов.

В 20.00 завершили свою работу избирательные участки в Ростовской области. Явка на выборах оказалась неожиданно маленькой. Лишь 40% избирателей пришли на избирательные участки в Ростовской области. При этом в крупных городах - Ростове, Таганроге, Новочеркасске и так далее - явка едва ли превысила 30%.

Отметим, что по результатам обработки первых бюллетеней выигрывает КПРФ. В Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске за партию проголосовали 30-35% избирателей. На втором месте идет «Единая Россия», на долю которой приходится 25-30% голосовавших. За третье место борьба ведется между ЛДПР и «Справедливой Россией».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.