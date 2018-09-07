Стали известны результаты голосования в крупных городах Ростовской области



КПРФ выигрывает во многих крупных городах Ростовской области. Результаты обработки первых бюллетеней показали преимущество коммунистов.



В 20.00 завершили свою работу избирательные участки в Ростовской области. Явка на выборах оказалась неожиданно маленькой. Лишь 40% избирателей пришли на избирательные участки в Ростовской области. При этом в крупных городах - Ростове, Таганроге, Новочеркасске и так далее - явка едва ли превысила 30%.



Отметим, что по результатам обработки первых бюллетеней выигрывает КПРФ. В Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске за партию проголосовали 30-35% избирателей. На втором месте идет «Единая Россия», на долю которой приходится 25-30% голосовавших. За третье место борьба ведется между ЛДПР и «Справедливой Россией».