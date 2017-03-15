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Котенок-верхолаз, спасенный жителями Ростова, нашел семью

Котенок-верхолаз, спасенный жителями Ростова, нашел семью

Котёнок, спасенный жителями Ростова, нашел семью. 17 марта пушистого верхолаза забрала к себе девушка по имени Екатерина.
- Именно она не прошла мимо застрявшего на дереве бедолаги, сфотографировала его и сделала объявление,- рассказала участвовавшая в спецоперации по спасению животного Дарья Кондратьва.- Большущая благодарность работнику катка Роману, который без колебаний согласился на время приютить животное до момента передачи в надежные руки новой хозяйки. Один маленький кот, а стольким дал проявить отзывчивость и милосердие.Мир по-прежнему не без добрых людей!

Напомним, котенок залез на дерево, на высоту около восьми метров, в парке Революции 15 марта. За судьбу верхолаза на месте происшествия и в социальных сетях переживали многие ростовчане.

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