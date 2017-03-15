Котенок-верхолаз, спасенный жителями Ростова, нашел семью





Котёнок, спасенный жителями Ростова, нашел семью. 17 марта пушистого верхолаза забрала к себе девушка по имени Екатерина.

- Именно она не прошла мимо застрявшего на дереве бедолаги, сфотографировала его и сделала объявление,- рассказала участвовавшая в спецоперации по спасению животного Дарья Кондратьва.- Большущая благодарность работнику катка Роману, который без колебаний согласился на время приютить животное до момента передачи в надежные руки новой хозяйки. Один маленький кот, а стольким дал проявить отзывчивость и милосердие.Мир по-прежнему не без добрых людей!



Напомним, котенок залез на дерево, на высоту около восьми метров, в парке Революции 15 марта. За судьбу верхолаза на месте происшествия и в социальных сетях переживали многие ростовчане.