Котенка, целый день просидевшего на дереве, спасли в Ростове





Котенка, целый день просидевшего на дереве, спасли в Ростове. За судьбу хвостатого переживали многие жители южной столицы.



Кот залез на дерево в парке Революции. Но обратно он спуститься не смог. Испуганный и голодный, он сидел высоко на своей ветке, пока его не спасли неравнодушные люди.

- Работник парка с помощью специального снаряжения взобрался на дерево, - написала в социальных сетях ростовчанка Дарья Кондратьева.- Работники катка помогли ему завершить операцию по спасению животного.



Дарья рассказала, что пушистого верхолаза приютил один сотрудников катка. По ее словам, кот очень ласковый и ручной. Сейчас животному ищут любящую семью, которая заберет его к себе.



