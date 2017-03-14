Котенка, целый день просидевшего на дереве, спасли в Ростове
Котенка, целый день просидевшего на дереве, спасли в Ростове. За судьбу хвостатого переживали многие жители южной столицы.
Кот залез на дерево в парке Революции. Но обратно он спуститься не смог. Испуганный и голодный, он сидел высоко на своей ветке, пока его не спасли неравнодушные люди.
- Работник парка с помощью специального снаряжения взобрался на дерево, - написала в социальных сетях ростовчанка Дарья Кондратьева.- Работники катка помогли ему завершить операцию по спасению животного.
Дарья рассказала, что пушистого верхолаза приютил один сотрудников катка. По ее словам, кот очень ласковый и ручной. Сейчас животному ищут любящую семью, которая заберет его к себе.