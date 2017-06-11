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«Король и королева выпускного бала»

«Король и королева выпускного бала»

Школьный выпускной – один из самых ярких и запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Совсем скоро пережить этот волнительный день предстоит выпускникам 2017 года.

ROSTOV.RU объявляет конкурс «Король и королева выпускного бала». Пришлите в редакцию любимое фото за школьной партой, с последнего звонка, а может, вы уже успели примерить выпускной наряд и сфотографировались в нём?

Для участия в конкурсе необходимо направить небольшое письмо-анкету (с пометкой «Конкурс») на электронный адрес: info@rostov.ru или в WhatsApp: +7-928-625-11-22 до 19 июня 2017 года.

В письме-анкете необходимо указать:
• ФИО полностью;
• дату рождения;
• наименование (номер) образовательного учреждения;
• класс;
• контактный телефон;
• несколько слов о себе (увлечения, достижения и т. п.), не более пяти предложений;

К письму-анкете необходимо приложить:
• фотографию для конкурса.

Победителя выберут читатели Rostov.ru путём голосования за понравившегося участника.

Победитель получит бесплатную фотосессию профессионального фотографа. Участники, занявшие вторые и третьи места, – ценные призы и подарки.

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