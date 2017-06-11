«Король и королева выпускного бала»





Школьный выпускной – один из самых ярких и запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Совсем скоро пережить этот волнительный день предстоит выпускникам 2017 года.



ROSTOV.RU объявляет конкурс «Король и королева выпускного бала». Пришлите в редакцию любимое фото за школьной партой, с последнего звонка, а может, вы уже успели примерить выпускной наряд и сфотографировались в нём?



Для участия в конкурсе необходимо направить небольшое письмо-анкету (с пометкой «Конкурс») на электронный адрес: info@rostov.ru или в WhatsApp: +7-928-625-11-22 до 19 июня 2017 года.



В письме-анкете необходимо указать:

• ФИО полностью;

• дату рождения;

• наименование (номер) образовательного учреждения;

• класс;

• контактный телефон;

• несколько слов о себе (увлечения, достижения и т. п.), не более пяти предложений;



К письму-анкете необходимо приложить:

• фотографию для конкурса.



Победителя выберут читатели Rostov.ru путём голосования за понравившегося участника.



Победитель получит бесплатную фотосессию профессионального фотографа. Участники, занявшие вторые и третьи места, – ценные призы и подарки.