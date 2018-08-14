Консульство РФ занялось проблемой моряков, брошенных в Турции, после обращения донского профсоюза



Российское консульство занялось решением проблемы брошенных в Турции моряков после обращения Азово-Донского профсоюза. После трех месяцев невыплат зарплаты руководство судна пропало на 11 дней.



В Азово-Донской организации профсоюза сообщили, что морякам Streamline задолжали 36 тысяч долларов. Зарплату им не выплачивают с 3 июня. Последние 11 дней руководители судна вообще не выходят на связь с работниками. Все это время теплоход стоит на рейде в Стамбуле.



– Мы уже получили ответ из консульства, там ситуацию, сложившуюся на борту Streamline, поставили на контроль. Теперь вариантов развития ситуации несколько. Первый – людям выплачивают деньги и репатриируют их домой. Второй – владелец судна самостоятельно решает проблему. И последний – судно арестовывают в счет погашения долгов, – сообщил инспектор труда профсоюза Александр Рубцов.



В данный момент неизвестно, как будут развиваться события. В профсоюзной организации подчеркнули, что будут контролировать решение проблемы.