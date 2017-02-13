Конфетно-букетный праздник: сколько ростовчане готовы потратить на подарки любимым к 14 февраля





Отмечать 14 февраля вместе со своими возлюбленными уже давно стало традицией в нашей стране. И чтобы поздравить своих половинок, многим приходится тратить кругленькие суммы. Rostov.ru выяснил, сколько ростовчане собираются потратить на подарки своим любимым к 14 февраля.



Цветы - один из самых главных атрибутов Дня всех влюбленных. Несмотря на холода и морозы, в Ростове на каждом шагу можно встретить цветочные магазинчики. И букеты здесь продаются на любой вкус и кошелек.

- Самый бюджетный вариант - это композиция из трех краснодарских роз. Один цветок стоит 50-60 рублей, - рассказал продавец одного из цветочных магазинов в центре города.- Их и покупают чаще всего, итого получается 150-180 рублей за букет. Кроме того, есть эквадорские розы - они крупнее, длиннее и красивее. Стоят они 120-150 рублей за штуку, но эти цветы берут намного реже.



Кроме роз, зимой часто покупают хризантемы - такой букет обойдется в среднем в 300 рублей. Ещё один недорогой вариант – это тюльпаны, стоимость одного цветка начинается от 70 рублей.



Многие магазины предлагают покупателям огромные букеты. Например, 19 роз можно купить в среднем за 2300 рублей, 25 - за 3 тыс. руб.

- Большие букеты роз у нас заказывают довольно часто,- рассказал Николай, сотрудник одного из цветочных интернет-магазинов.- Но вообще средний чек на 14 февраля - это 500-700 рублей. А самый большой букет, который у нас заказывали, состоял из 501 розы, наш покупатель заплатил за него 46 тыс. руб.



Дешевле живых обойдутся «воздушные» цветы. Цена одного надувного цветка составляет примерно 50 рублей.

Некоторые ростовчане предпочитают радовать своих любимых более оригинальными букетами - из фруктов и сладостей. Например, можно заказать букет, состоящий из «Сникерсов», «Твиксов» и других батончиков. Стоить такой будет около 900 рублей. Для мужской половины продаются букеты из рыбы. Порадовать своего возлюбленного таким подарком можно за 2400 рублей.



Кроме цветов и сладостей, ростовчане покупают на 14 февраля мягкие игрушки и подушки в виде сердечек. Средних размеров игрушечный зверек или подушка-сердце стоит около 600 рублей. Для того, кто хочет поразить любимую девушку, продаются огромные плюшевые игрушки, в зависимости от размера, их цена доходит до пяти и более тысяч рублей.