Концерт или футбол: Баста прокомментировал ситуацию вокруг «Ростов Арены»





Вокруг выступления Басты на «Ростов Арене» продолжают кипеть страсти. Все началось с переноса концерта на неделю позже намеченной ранее даты. Это связано с тем, что день мероприятия совпал с днем матча на стадионе. Была назначена новая дата. Казалось бы, спорный момент исчерпан. Но у ФК «Ростов» появились новые претензии к артисту. В частности, в клубе переживают за состояние газона после концерта. Вокруг этого противоречия развернулась целая дискуссия.

Василий Вакуленко не стал молчать и изложил свою позицию в подробном аргументированном ответе.

«У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу, - написал музыкант на своей странице в соцсети. - Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение: концерт на площадке «Ростов Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты».



Далее Баста привёл ряд примеров, когда аналогичные объекты используют для концертов, применяя при этом специальное покрытие.



ФК «Ростов», в свою очередь, тоже пояснил:

- Мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября, - прокомментировали в клубе. - Очередная домашняя игра «Ростова» против «Оренбурга» состоится 6 октября, и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно.



Так или иначе, все билеты на концерт проданы. А поклонники творчества Басты с нетерпением ждут его выступления, которое, к слову, станет первым сольным концертом на «Ростов Арене».