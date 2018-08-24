Концерт Басты на «Ростов Арене» перенесен на 29 сентября



Концерт рэпера Басты на новом стадионе в Ростове состоится 29 сентября. Изначально мероприятие было запланировано на неделю раньше. Однако позже стал известен календарь игр российской футбольной Премьер-лиги. В результате оказалось, что выступление музыканта и матч ФК «Ростов» - «Уфа» намечены на один и тот же день – 23 сентября.



Представители клуба заявили, что игру переносить не будут. Кроме того, администрация «Ростов Арены» обеспокоена состоянием газона, который могут повредить во время концерта.