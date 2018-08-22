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Концерт Басты на «Ростов Арене» перенесли на неделю

Концерт Басты на «Ростов Арене» перенесли на неделю
Концерт рэпера Басты на «Ростов Арене» состоится позже. Дату сместили из-за футбольного матча.

Как сообщили в администрации «Ростов Арены», артист анонсировал дату своего выступления до того, как стал известен календарь игр российской футбольной Премьер-лиги. В результате оказалось, что концерт и матч ФК «Ростов» - «Уфа» намечены на один и тот же день – 23 сентября.

Напомним, что концерт Басты станет первым сольным выступлением на новом стадионе. За два месяца до мероприятия было раскуплено более 90% билетов. Их стоимость варьировалась от 1 300 до 3 500 рублей.

Добавим, что вместимость «Ростов Арены» - около 45 тысяч человек. Во время выступления артиста будет задействована только половина стадиона, это примерно 22,5 тысячи мест.

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