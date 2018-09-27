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Концерт Басты на «Ростов Арене» еще не начался, а газон на стадионе оказался испорчен

Концерт Басты на «Ростов Арене» еще не начался, а газон на стадионе оказался испорчен
Концерт Басты на «Ростов Арене» еще не начался, а газон на стадионе оказался испорчен. Задолго до точного определения даты концерта фанаты ФК «Ростов» серьезно беспокоились о том, что будет со стадионом после выступления артиста.

Опасения оказались не напрасны: за несколько часов до начала концерта в Сети появились снимки поврежденного газона на кромке поля. Да, поле действительно застелили специальным покрытием, но в некоторых местах на газоне образовались проплешины.

Организаторы концерта обещали, что стадион будет полностью восстановлен.

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