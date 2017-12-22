Композиция ростовчанина Басты вошла в ТОП-30 самых прослушиваемых в 2017 году



Фото: Wday.ru



Уроженец Ростова - известный рэп-исполнитель Баста - вошёл в ТОП-30 самых прослушиваемых музыкантов 2017 года.



Церемония вручения премии VK Music Awards прошла 25 декабря. Трек Василия Вакуленко «Сансара» стал 12-м по популярности. Ведущий мероприятия Павел Воля позвонил рэперу по видеосвязи и сообщил радостную новость.



Самым же популярным стал дуэт Элджей и Feduk. Их песню «Розовое вино» послушали около 200 миллионов раз. На втором месте - композиция «Ламбада» T-Festa и Скриптонита, бронза - у MiyaGi & Эндшпиль, авторов хита «Половина моя».



Добавим, что это была первая собственная музыкальная премия «ВКонтакте». Трансляция мероприятия собрала более пяти миллионов просмотров. Ведущий Павел Воля путешествовал по Москве, поздравлял музыкантов через VK и звонил в другие города — даже в Дубай.