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Композиция ростовчанина Басты вошла в ТОП-30 самых прослушиваемых в 2017 году

Композиция ростовчанина Басты вошла в ТОП-30 самых прослушиваемых в 2017 году
Фото: Wday.ru

Уроженец Ростова - известный рэп-исполнитель Баста - вошёл в ТОП-30 самых прослушиваемых музыкантов 2017 года.

Церемония вручения премии VK Music Awards прошла 25 декабря. Трек Василия Вакуленко «Сансара» стал 12-м по популярности. Ведущий мероприятия Павел Воля позвонил рэперу по видеосвязи и сообщил радостную новость.

Самым же популярным стал дуэт Элджей и Feduk. Их песню «Розовое вино» послушали около 200 миллионов раз. На втором месте - композиция «Ламбада» T-Festa и Скриптонита, бронза - у MiyaGi & Эндшпиль, авторов хита «Половина моя».

Добавим, что это была первая собственная музыкальная премия «ВКонтакте». Трансляция мероприятия собрала более пяти миллионов просмотров. Ведущий Павел Воля путешествовал по Москве, поздравлял музыкантов через VK и звонил в другие города — даже в Дубай.

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