Компания «Эльдорадо» открыла в Ростове-на-Дону крупнейший складской комплекс на Юге России



Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, открыла логистический хаб в комплексе «Адва Ростов-на-Дону». Как рассказал директор департамента развития и поддержки логистики компании «Эльдорадо» Алексей Сапон, распределительный центр создаст более ста рабочих мест для дончан и ускорит доставку товаров в магазины.



- Новый логистический хаб позволит «Эльдорадо» активнее развиваться в таком перспективном крае, как Донской регион. - отметил Алексей Сапон. - Здесь открылся крупнейший распределительный центр компании на Юге России. Помимо этого, комплекс класса «А» предоставил жителям Ростовской области более 100 рабочих мест.



Руководитель департамента подчеркнул, что расположение складского комплекса выбрано неслучайно. Узел находится в получасе езды от центра города на пересечении федеральных автомагистралей М-4 «Дон» и А-260 Волгоградского направления. Это позволит транспортировать технику в города Юга России за один день. Раньше доставка могла занимать три дня.



Стоит отметить, что логистический хаб соответствует всем требованиям безопасности, его рабочая высота составляет 12 метров, а нагрузка на пол не менее 7 тонн на квадратный метр. Свыше ста транспортных средств в день обслуживают 15 разгрузочных доков.



По словам генерального директора группы компаний «Адва» Сергея Стебихова, в комплексе расположены распределительные центры крупнейших ритейлеров страны.



- Сотрудничество с «Эльдорадо» - серьезный шаг развития складского комплекса «Адва Ростов-на-Дону», - пояснил Сергей Стебихов. - Центр позволяет обеспечивать всю необходимую работу по хранению и перевозке товаров, здесь удобный транспортный узел. В будущем мы хотим возвести еще несколько объектов. Это поднимет уровень логистического потенциала Ростова и области в целом.



Компания «Эльдорадо» – российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. Сегодня в стране около 600 магазинов «Эльдорадо» работают в 200 городах.



Акционер «Эльдорадо» ‒ Группа «САФМАР» Михаила Гуцериева.



Группа компаний Адва развивает сети современных многофункциональных логистических центров по всей России. Все комплексы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым классу А. Логистические хабы компании находятся в Ростовской. Свердловской, Омской областях и Краснодарском крае. Общая площадь складов превышает 250 тысяч квадратных метров.