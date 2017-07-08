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Коммунальный фонтан залил балконы в квартирах ростовчан

Коммунальный фонтан залил балконы в квартирах ростовчан

Коммунальный фонтан, возникший на улице Загорской, залил балконы квартир ростовчан. Авария произошла днём10 июля.

Как рассказали жильцы четырёхэтажки, рядом с домом работал экскаватор. Во время рытья траншеи техника ковшом задела проходившие под землёй коммуникации. Вода тут же хлынула бурным потоком из трубы. Струя била как раз в направлении окон многоквартирного дома.

Досталось не только тем ростовчанам, чьи балконы в этот момент были открыты, но и тем, чьи окна были закрыты. Рабочие быстро заделали дыру в трубу, однако мощный поток успел изрядно «насолить» жильцам.

Ростовчане отмечают, что произошедшая авария далеко не первая. Порывы трубопровода происходят на улице Загорской регулярно. Потоки воды постоянно подмывают фундамент дома.

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