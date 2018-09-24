Авторизация

Регистрация


  • USD 65.84
  • EUR 77.04
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коммунальная авария спровоцировала пробку в Ростове

Коммунальная авария спровоцировала пробку в Ростове

В Ростове на проспекте 40-летия Победы из-за коммунальной аварии образовалась пробка.

Порыв водопроводной трубы произошёл на пересечении проспекта и улицы Вересаева около 11 часов утра 27 сентября. Потоки воды хлынули на дорогу и затопили проезжую часть. Скорость движения по улице резко снизилась, в результате образовалась пробка.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада водоканала. Аварию обещают ликвидировать до 17 часов. Пока же автомобилистам советуют искать пути объезда.

Из-за порыва водоснабжение частично отсутствует на участке от улицы Вересаева и до дома № 23 на проспекте 40-летия Победы.
Коммунальная авария спровоцировала пробку в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.