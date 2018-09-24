Коммунальная авария спровоцировала пробку в Ростове





В Ростове на проспекте 40-летия Победы из-за коммунальной аварии образовалась пробка.



Порыв водопроводной трубы произошёл на пересечении проспекта и улицы Вересаева около 11 часов утра 27 сентября. Потоки воды хлынули на дорогу и затопили проезжую часть. Скорость движения по улице резко снизилась, в результате образовалась пробка.



В настоящее время на месте работает аварийная бригада водоканала. Аварию обещают ликвидировать до 17 часов. Пока же автомобилистам советуют искать пути объезда.



Из-за порыва водоснабжение частично отсутствует на участке от улицы Вересаева и до дома № 23 на проспекте 40-летия Победы.

