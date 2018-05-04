Комиссия ростовской Гордумы обсудила дорожный конфликт с участием депутата Игоря Амураля





Комиссия по местному самоуправлению, связям с общественностью и информационной политике Ростовской городской Думы провела 7 мая внеочередное заседание. Поводом к нему стал конфликт депутата Игоря Амураля с ростовчанином Сергеем Коваленко, который произошёл на дороге.



После многочисленных публикаций в СМИ, народные избранники решили обсудить поведение своего коллеги. Самого Игоря Амураля на заседании не было, он уехал в служебную командировку, из которой вернется только 10 мая.



Напомним, что сам инцидент произошёл ещё 15 марта на пересечении улиц Красноармейской и переулка Островского. Конфликт между двумя водителями, одним из которых и оказался депутат Гордумы, попал в объектив камеры одного из прохожих. На записи видно, как «Хендай акцент» пытается совершить разворот на перекрестке. В этот момент с Красноармейской на Островского совершал левый поворот джип «Рейдж Ровер». Иномарки не смогли разъехаться и остановились.



Водители, каждый уверенный в своей правоте, начали спорить. В какой-то момент водитель «Хендая» дважды толкает машиной вышедшего на дорогу владельца джипа, поднимая его на капот. Водитель джипа, в свою очередь, достает травматический пистолет и бьет рукояткой по лобовому стеклу «Акцента», затем открывает дверь и потасовка между двумя мужчинами происходит уже в салона «Хендая». Однако эта сцена осталась вне поля зрения камер.



В прошедшем 7 мая заседании, кроме депутатов-членов комиссии приняла участие председатель Ростовской городской Думы - глава города Зинаида Неярохина. Неоднократно просмотрев видео, депутаты пришли к выводу, что ситуация между приняла агрессивный характер после того, как водитель «Хендай Акцент» дважды наехал на Игоря Амураля.

- На кадрах хорошо видно, что Игорь Борисович ударил рукояткой пистолета по лобовому стеклу автомобиля лишь после того, как её водитель буквально наехал на него, - прокомментировал ситуацию депутат Гордумы Евгений Иванов. - Более того, буквально через мгновение водитель «Хендая» едва не припечатал его к «Рейдж Роверу», наехав второй раз. Естественно, что после этого Игорь Амураль попытался утихомирить сидевшего за рулем мужчину, открыл дверь машины и вошел в салон. Большинство СМИ поспешили обвинить депутата в том, что он набросился на невинного человека. Некоторые даже умудрились написать, что он стрелял. Но почти никто не позвонил самому Амуралю, не спросил, что именно произошло…



Отметим, что народные избранники не стали напропалую защищать коллегу. Все депутаты согласились с тем, что на статут депутата, накладывает на его носителя определённую ответственность. Свою точку зрения выразила и председатель Гордумы Зинаида Неярохина.

- Журналисты пишут то, что знают. Они делают свою работу, - подчеркнула Зинаида Васильевна. – Мы же носим высокое звание депутатов, которое обязывает нас быть сдержанными, мудрыми, не идти на поводу у своих эмоций, даже если нас провоцируют вот таким явным образом.



Глава города добавила, что, безусловно, Игорю Амуралю не следовало брать в руки оружие, даже, если, как видно на кадрах, он не наводил его на человека.

- Мы прекрасно знаем, какая низкая культура вождения на наших дорогах. И не должны давать повода втягивать себя в такие провокации, - заключила председатель ростовской Гордумы.



Обсуждение длилось около часа. Депутаты приняли к сведению всю полученную информацию и пока не вынесли никакого решения, а договорились собраться ещё раз после 10 мая.