Комиссия по делам несовершеннолетних Ростовской области отметила столетие

В донском регионе орган действует в 63 городах и селах.



Ростовская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отметила столетие. Ведомство отпраздновало годовщину со дня образования 30 января. На торжестве в Ростове-на-Дону собрали специалистов ведомства со всего региона, лучших удостоили почетными знаками. В мероприятии участвовал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он подчеркнул, что комиссия не только координирует деятельность госорганов по охране прав ребенка, но и проводит большую работу по профилактике детской преступности.

- На протяжении истории нашей страны всегда были дети, которым государство оказывало поддержку. В 20-е годы прошлого века для защиты прав детей была создана комиссия по делам несовершеннолетних, - рассказал Игорь Гуськов. - Сегодня на ее социальном сопровождении находятся около 1 300 семей группы риска и более трех тысяч детей. Благодаря успешной реабилитации ежегодно с учета снимаются 35 процентов семей. Это достигается за счет упорного труда специалистов, их умения организовать деятельность ведомств, терпения и особого отношения к детям.







Также замглавы региона отметил, что работа с детьми и их семьями проводится на различных уровнях. Разрешить сложную ситуацию могут школьные психологи и специалисты социальных центров. Они способны помочь как в социальной адаптации ребенка, так и несовершеннолетнему, испытывающему проблемы с законом.



Кроме того, с 2010 года на Дону на базе двух учреждений соцобслуживания действует детский телефон доверия. Ежегодно специалисты принимают примерно 30 тысяч звонков, из них 9 тысяч — от детей и подростков.







Большое внимание уделяется ребятам, оставшимся без попечения родителей. Минобразования формируются электронные базы детей-сирот, которые достигли 14 лет и нуждаются в жилье. В этом списке числятся около 4 400 человек. Из них в конце 2017 года свою крышу над головой получили почти 1 400 юных дончан.



Отметим, что первая комиссия по делам несовершеннолетних в Ростове состояла всего из шести человек. Сегодня о защите прав детей заботятся более 80 специалистов в 63 муниципалитетах.



