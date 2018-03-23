Комедия на фоне трагедии: в Ростове состоялась премьера фильма «Каникулы президента»



Комедию «Каникулы президента» показали в Ростове 26 марта, за несколько дней до общероссийской премьеры. Режиссер фильма Илья Шерстобитов и ведущий Дмитрий Дибров, сыгравший эпизодическую роль, представили картину на суд зрителей в кинотеатре «Люксор».



Несмотря на трагедию в Кемерово и всероссийскую скорбь, в Ростове не стали отменять предпремьерный показ комедии и встречу с творческим составом.



Пресс-конференция Дмитрия Диброва и режиссера фильма Ильи Шерстобитова проходила в vip-зале кинотеатра «Люксор». В начале выступления Дибров обратился к журналистам с вопросом:



- Что вы хотели спросить? А то я там пиво не допил, - то ли в шутку, то ли всерьёз сказал ведущий.



По рядам пронесся смешок. Режиссер Илья Шерстобитов справедливо заметил, что проводить пресс-конференции перед показом фильма глупо, так как вопросы обычно возникают после его просмотра.



Присутствующим ничего не оставалась, кроме как задавать банальные вопросы о творческом вдохновении режиссера и курьезных случаях на съёмках.



После пресс-конференции в зал вошла супруга Дмитрия Диброва — Полина.



- Освободите эти два ряда, здесь будут сидеть мои люди, - скомандовала Диброва журналистам, которые расположились в удобных vip-креслах и приготовились смотреть фильм. В зале тем временем уже собрались родственники и подруги Полины.



Сотрудница кинотеатра попросила корреспондентов занять свободные места в другом зале, где проводился показ для тех, кто приобрел билеты. Помещение было набито под завязку. Местные журналисты были вынуждены расположиться в свободных креслах на задних рядах.



Можно было бы рассказать о киношных приключениях президента и даже похвалить режиссера за удачные моменты. Однако несвоевременность выхода комедии на широкий экран оставляет в душе неприятный осадок.