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Колонну техники во время парада Победы в Ростове возглавят легендарные танк Т-34 и БМ «катюша»

Колонну техники во время парада Победы в Ростове возглавят легендарные танк Т-34 и БМ «катюша»

В Ростове во время парада Победы впервые механизированную колонну техники возглавят легендарные танк Т-34 и БМ-13 «катюша».

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, 3 мая в Ростове пройдёт генеральная репетиция парада. Тренировка начнётся на Театральной площади в 20 часов.

Как и в прошлом году, парад Победы откроют девушки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Всего 9 мая в Ростове торжественным маршем пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО.

Колонну техники впервые в ростовском параде возглавят легендарный танк Т-34 и БМ-13 «катюша». За ними проследуют около 70 единиц современного вооружения и военной техники. По улицам города и главной площади проедут бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Зрители также смогут увидеть противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другую технику.

Напомним, что на время репетиции парада в Ростове будет закрыто движение на Театральной площади и ограничено на ряде улиц, по которым будет двигаться военная техника.

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