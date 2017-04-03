Колонну «Бессмертного полка» в Ростове возглавят байкеры мотоклуба «Ночные волки»





В шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Ростове второй год подряд будут участвовать байкеры мотоклуба «Ночные волки».

Около 50 мотоциклистов проедут перед участниками шествия. В их числе будут представители не только ростовского отделения, но и других городов.

- К нам присоединятся наши товарищи из Новороссийска, Краснодара, возможно, Белгорода, - рассказал Rostov.ru представитель ростовского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Родион Зюзин. – Как и все участники шествия, проедут с фотографиями участников войны.



Мотоциклисты будут двигаться за колонной военной техники, найденной на полях сражений поисковиками, которая в этом году открывает шествие. За байкерами последуют остальные участники «Бессмертного полка».



Напомним, сбор участников шествия на площади Карла Маркса запланирован на 8 утра. Сначала ростовчане возложат цветы к Вечному огню, а в 9 утра начнётся движение в направлении Театральной площади. Далее «Бессмертный полк» проследует по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.