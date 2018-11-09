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Колледж ЮФУ лишился аккредитации на половине направлений

Колледж ЮФУ лишился аккредитации на половине направлений

Рособрнадзор лишил аккредитации колледж прикладного профессионального образования ЮФУ. Теперь учреждение не сможет выдавать дипломы гособразца по трём направлениям из шести.

В приказе на сайте ведомства сказано, что колледжу отказано в подготовке кадров по специальностям «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление», «Юриспруденция».

У университета есть бессрочная лицензия на подготовку студентов, поэтому колледж продолжит обучение студентов. Однако в конце этого учебного года выпускники трёх направлений не получат дипломы гособразца.

Также Рособрнадзор лишил аккредитации Инженерно-технологическую академию ЮФУ в Таганроге по направлению «Экономика и управление». Теперь студенты должны будут проходить аттестацию в Ростовском кампусе ЮФУ.

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