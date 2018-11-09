Колледж ЮФУ лишился аккредитации на половине направлений





Рособрнадзор лишил аккредитации колледж прикладного профессионального образования ЮФУ. Теперь учреждение не сможет выдавать дипломы гособразца по трём направлениям из шести.



В приказе на сайте ведомства сказано, что колледжу отказано в подготовке кадров по специальностям «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление», «Юриспруденция».



У университета есть бессрочная лицензия на подготовку студентов, поэтому колледж продолжит обучение студентов. Однако в конце этого учебного года выпускники трёх направлений не получат дипломы гособразца.



Также Рособрнадзор лишил аккредитации Инженерно-технологическую академию ЮФУ в Таганроге по направлению «Экономика и управление». Теперь студенты должны будут проходить аттестацию в Ростовском кампусе ЮФУ.